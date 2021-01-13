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Украина
13 января 21, 15:18
Кабмин готовит ряд инициатив по диджитализации
онлайн-режим
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Правительство готовит ряд законопроектов, которые расширят спектр услуг для населения в онлайн-режиме.
В 2021 году власти намерены внедрить ряд инициатив в сфере цифровой трансформации. Семь ключевых из них в среду, 13 января, назвал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, планируется внести изменения в закон, которые позволят приравнять электронные паспорта к обычным.

Также будут приняты изменения в закон о месте смены регистрации.

"Напомню, что это наиболее популярная услуга в Украине. Мы хотим сделать ее практически декларативной, отвязав прописку от многих жизненных ситуаций (где она реально не нужна)", - отметил Федоров.

Также среди приоритетных инициатив в диджитализации: рамочный законопроект, который позволит начать внедрять "безбумажный режим" или paperless; законопроект о виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний Дія.City; законопроект о виртуальных активах и закон о развитии облачных технологий для хранения данных.

Кроме того, в перечень вошел законопроект о реестрах.

"Принятие закона позволит запустить платформу для разворачивания реестров (сумасшедшая экономия бюджетных средств и решения, которые мы точно сможем экспортировать на весь мир и зарабатывать как государство, а не тратить), улучшать качество данных в реестрах (отсутствие дублей, подтягивается вся информация и документы) и много других преимуществ", - рассказал Федоров.

Отметим, также в Украине ожидается запуск электронного кабинета пациента, в котором будет содержаться вся медицинская информация о человеке.

Источник: https://korrespondent.net/
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