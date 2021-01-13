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Украина
13 января 21, 15:20
Рада и АМКУ начали разбираться с ростом тарифов
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Антимонопольный комитет начал проверку цен на доставку газа, а Рада готовит обращение к Кабмину по той же стоимости доставки и возвращению льготных тарифов на электроэнергию.
Антимонопольный комитет изучит обоснованность тарифов на распределение газа, сообщает пресс-служба АМКУ в среду, 13 января.

"Тарифы на распределение газа. Это тоже зона ответственности НКРЭКУ. Именно Комиссия утверждает тарифы на услуги распределения газа каждому отдельному облгазу (который, в свою очередь, является субъектом естественной монополии в отдельно взятом регионе) независимо от того, кому он принадлежит. В течение июля-декабря 2020 мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов", - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений АМКУ обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

В то же время, в Верховной Раде зарегистрировано постановление, которым рекомендуется Кабмину вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВтч и отменить абонплату за газ для "потребителей, которые за собственные средства построили газовые сети для поставки газа в населенные пункты, где они проживают".

Что касается остальных потребителей, то депутаты рекомендуют НКРЭКУ "пересмотреть и уменьшить тарифы на услуги доставки газа для операторов газораспределительных систем.

Как сообщалось, власти сейчас готовят решение того, как снизить резко выросшие с января тарифы на газ, его доставку и отопление.

Источник: https://korrespondent.net/
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