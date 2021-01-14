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14 января 21, 08:55
С днем ангела Василий! Красивые открытки и поздравления
С днем ангела Василий
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14 января все Василии празднуют свои именины. "Телеграф" собрал красивые поздравления с днем ангела, которыми можно поздравить именинника Васю.

14 января православная церковь чтит память святого Василия Великого. А это значит, что все мужчины, кого назвали именем Василий, отмечают свои именины.

Святой Василий - один из самых почитаемых святых. Василий жил в 330-тых годах и был архиепископом Кесарии Кападокийской в Малой Азии. На протяжении всей своей жизни святой проповедовал православные догмы и законы и был ярым защитником православия, за что ему постоянно угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Однако Василий ничего не боялся и защищал веру Христову и дальше.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Василия.

Василий – имя происходит от древнегреческого имени Басилейос, которое означает “царский”, “царственный”. Часто значение имени Василий трактуют как “царь”, “князь” или “правитель”.

Васи - уверенные в себе мужчины, которые достигают успеха в любой сфере. Носители этого имени - жизнерадостные, общительные и добрые, они всегда твердо идут к своей цели и уверенно действуют при любых ситуациях.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Василиев с именинами:



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telegraf.com.ua
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