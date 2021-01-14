Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.02
USD
28.05
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 января 21, 09:34
Старый новый год: народные приметы и что нельзя делать
Старый новый год
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
14 января по юлианскому календарю наступает первый день нового года, тогда же люди отмечают и день Василия Великого.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый новый год, а также Васильев день и Обрезание Господне. Праздник Старый Новый год появился в результате смены летоисчисления.

14 января православная церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Однако он сказал, что ничего не боится и будет защищать веру Христову и дальше.

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. В этот день задумывались о будущем урожае.

В церквях 14 января совершается литургия, написанная святителем Василием Великим, – всего она служится десять раз в году.

На Василия есть традиция - с утра парни ходят по домам и засевают. 
Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным.

Посевальщики ходят от дома к дому, распевая посевалки, песенки с пожеланиями различных благ хозяевам, и рассыпая зерно.

Что нельзя делать:

- Не стоит собираться за столом чисто женским коллективом.

- 14 января не следует выносить мусор и избавляться от старых вещей.

- Не рекомендуется брать деньги в долг и отказаться от подсчета мелких монет.

- В этот день нельзя ругаться и сквернословить, думать о плохом.

Старый Новый год всегда считался отличным поводом уладить затянувшиеся конфликты и помириться. Люди просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.

Приметы на 14 января:

- Если в этот день небо ясное и звездное, следует ожидать хорошего урожая ягод.

- На Василия туман - к урожаю.

- Если в этот день появляется много пушистого инея на деревьях, год будет богатым на мед.

- Метель 14 января предвещает большой урожай орехов.

Интересно, что Старый Новый год не всегда будет отмечаться 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14. Следовательно, после встречи 2101-го нового года Старый Новый год украинцы отметят уже 15 января.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Какой самый большой страх Путина?
Синоптики предупредили о сюрпризе на Новый год 2021
Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря
Открытки и картинки с Днем Варвары: поздравления
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕСПЧ: Россия контролировала Крым до "референдума"
noimageГазпром заплатил Нафтогазу $2,1 млрд за 2020 год
noimageЕСПЧ рассмотрел иск Украины к России по Крыму
noimageСтепанов отверг критику процесса закупки вакцин
noimageЦена на газ: Нафтогаз выполнит решение Кабмина
Лента новостей