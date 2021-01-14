Старый новый год: народные приметы и что нельзя делать

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый новый год, а также Васильев день и Обрезание Господне. Праздник Старый Новый год появился в результате смены летоисчисления.

14 января православная церковь отмечает великий праздник Обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Однако он сказал, что ничего не боится и будет защищать веру Христову и дальше.

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел решающее значение для всего года. В этот день задумывались о будущем урожае.

В церквях 14 января совершается литургия, написанная святителем Василием Великим, – всего она служится десять раз в году.





На Василия есть традиция - с утра парни ходят по домам и засевают.

Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным.





Посевальщики ходят от дома к дому, распевая посевалки, песенки с пожеланиями различных благ хозяевам, и рассыпая зерно.





Что нельзя делать:







- Не стоит собираться за столом чисто женским коллективом.





- 14 января не следует выносить мусор и избавляться от старых вещей.





- Не рекомендуется брать деньги в долг и отказаться от подсчета мелких монет.





- В этот день нельзя ругаться и сквернословить, думать о плохом.





Старый Новый год всегда считался отличным поводом уладить затянувшиеся конфликты и помириться. Люди просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.







Приметы на 14 января:





- Если в этот день небо ясное и звездное, следует ожидать хорошего урожая ягод.





- На Василия туман - к урожаю.





- Если в этот день появляется много пушистого инея на деревьях, год будет богатым на мед.





- Метель 14 января предвещает большой урожай орехов.





Интересно, что Старый Новый год не всегда будет отмечаться 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14. Следовательно, после встречи 2101-го нового года Старый Новый год украинцы отметят уже 15 января.

