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Украина
14 января 21, 13:33
Украинцев предупредили о сильных морозах
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Существенное похолодание накроет территорию страны уже в пятницу и продержится до следующей недели. Ожидается до -21 градуса.
На территорию Украины в пятницу придут сильные морозы, ожидается значительное снижение температуры ночью до -12-18 мороза. Об этом в четверг, 14 января, сообщает пресс-центр ГСЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

Отмечается, что сильные морозы продержатся по меньшей мере до 18 января.

В пятницу местами в северных областях может быть до -21 мороза, днем до -10-16 мороза.

По Киеву завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до -13-18 мороза, днем до -11-15 мороза. В Киевской области такая же ситуация.

Сегодня в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Накануне сообщалось, что Украину засыпают снегопады. Замело снегом Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города.

Источник: https://korrespondent.net/
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