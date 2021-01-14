Украинцев предупредили о сильных морозах

На территорию Украины в пятницу придут сильные морозы, ожидается значительное снижение температуры ночью до -12-18 мороза. Об этом в четверг, 14 января, сообщает пресс-центр ГСЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.





Отмечается, что сильные морозы продержатся по меньшей мере до 18 января.





В пятницу местами в северных областях может быть до -21 мороза, днем до -10-16 мороза.





По Киеву завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до -13-18 мороза, днем до -11-15 мороза. В Киевской области такая же ситуация.





Сегодня в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).





Накануне сообщалось, что Украину засыпают снегопады. Замело снегом Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города.



