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Новости
Украина
14 января 21, 13:37
Украина и Венгрия готовят новое примирение
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто
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Министры иностранных дел двух стран договорились о переговорах для разрешения накопившихся конфликтов.
Главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто согласовали новые переговоры в Киеве из-за жесткого кризиса в отношениях. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Европейская правда со сылкой на Дмитрия Кулебу.

Отмечается, что приезд венгерского чиновника ожидается до конца месяца.

 "Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - заявил министр.

Другие источники издания также говорят, что визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США.

При этом речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сиярто ранее, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях.

Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве, по данным СМИ, поступило от украинской стороны.

Напомним, в ноябре прошлого года  СБУ провела обыски в Обществе венгров Закарпатья. Во время обысков обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

В ответ Венгрия пригрозила пожаловаться на Украину в НАТО и вызвали "на ковер" посла Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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