Цена на газ: Нафтогаз выполнит решение Кабмина

Нафтогаз готов выполнить решение Кабинета министров и будет поставлять газ населению по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона, сообщает пресс-служба компании.





При этом для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м.





"Также ГК Нафтогаз Украины, как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.





Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.





При этом в январе украинцам придется заплатить по завышенным ценам, поскольку инициатива властей заработает только с февраля.



