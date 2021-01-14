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Украина
14 января 21, 13:42
Цена на газ: Нафтогаз выполнит решение Кабмина
газ
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Накануне Кабмин заявил о введении регулирования цен на газ с февраля, что в среднем снизит тарифы на 30%.
Нафтогаз готов выполнить решение Кабинета министров и будет поставлять газ населению по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона, сообщает пресс-служба компании.

При этом для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м.

"Также ГК Нафтогаз Украины, как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.

Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

При этом в январе украинцам придется заплатить по завышенным ценам, поскольку инициатива властей заработает только с февраля.

Источник: https://korrespondent.net/
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