Степанов отверг критику процесса закупки вакцин

Глава Минздрава Максим Степанов считает необоснованной критику по поводу отсутствия вакцин от коронавируса.





Как заявил он в четверг, 14 января, власти с мая ведут переговоры со всеми ведущими разработчиками вакцины.





"Украина как начала вести переговоры в мае прошлого года со всеми ведущими компаниями, которые заявили в то время и находились на второй или в начале третьей стадии, мы так с ними и ведем переговоры", - сказал Степанов.





Тогда же. по его словам, начались и переговоры компанией Sinovac, а с сентября 2020 года переговоры активизировались. Кроме того, Украина начала сотрудничать с инициативой COVAX сразу после ее начала, отметил министр.





Степанов призвал не манипулировать вопросом поставки вакцины. "Это не тот случай, когда возможно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан, на страхе за здоровье и жизнь", - сказал он.





Отвечая на вопрос, почему был заказан препарат CoronaVac, который показал невысокую эффективность среди конкурентов, Степанов сказал, что это "манипуляции, которые разгоняются некоторыми политическими деятелями, цену каким мы все знаем: кроме болтовни больше ничего нет".





Министр отметил, что отчета о третьей фазе испытаний вакцины Sinovac пока нет.





Отметим, до сих пор нет точных данных по эффективности данной вакцины. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%. Несмотря на это, Турция планирует начать вакцинацию данным препаратом уже на этой неделе. Также кампании вакцинации данным препаратом началась в Индонезии.





Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.



