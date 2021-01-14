ЕСПЧ рассмотрел иск Украины к России по Крыму

Европейский суд по правам человека в четверг, 14 января, принял к рассмотрению иски Украины к России по по поводу нарушения прав человека на полуострове. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и Минюсте Иван Лищина.





"Прежде чем рассматривать обвинения в административной практике, необходимо было подумать, обладает ли Россия ′′юрисдикцией", по смыслу статьи 1 Конвенции над Крымом с 27 февраля 2014 года и поэтому обладает ли она компетенцией для изучения приложения. Было установлено, что факты, на которые пожаловалось украинское правительство, подпадают под ′′юрисдикцию′′ России на основании эффективного контроля, который она осуществила на тот момент над Крымом", - сообщил он.





Лищина отметил, что при принятии решения суд принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей.





"Он (суд) также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях", - написал он.





В том числе, будут рассмотрены обвинения в ненадлежащем нерасследовании Россией убийств; о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми; преследования нерусскоязычных СМИ и ограничения образования на других языках, чем русский; запугивания и преследования религиозных лидеров; автоматического предоставления российского гражданства; ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и т.п.





Суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику относительно убийств/расстрелов".





"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права... Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", - говорится в заявлении суда.





В Минюсте РФ заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений по жалобе Украины против России.





"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", - заявили в российском министерстве.





Отметим, в сентябре ЕСПЧ начнет рассмотрение другого дела против России, истцами по которому являются Украина и Нидерланды.



