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Новости
Украина
14 января 21, 13:52
Газпром заплатил Нафтогазу $2,1 млрд за 2020 год
газ
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В прошлом году через Украину транспортировали менее 56 млрд кубометров газа, но Газпром заплатил за ввесь законтрактованный объем.
Нафтогаз в 2020 году оказал Газпрому услуги по организации транспортировки газа через  Украину на $2,11 млрд, сообщает пресс-служба НАК в четверг, 14 января.

"За 2020 год Газпром полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между Нафтогазом и Газпромом, стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей - $2,1 млрд. Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн", - говорится в сообщении.

Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в прошлом году предполагался на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

По данным СМИ, за пять лет транзита российского газа Украина получит не менее 7,3 миллиарда долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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