ЕСПЧ: Россия контролировала Крым до "референдума"

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что Россия установила военный контроль над Крымом еще до16 марта 2014 года, когда там был проведен "референдум" о присоединении полуострова к России. В ЕСПЧ отметили, что Кремль заранее увеличил количество своих военных, которые позже блокировали украинские военные части в Крыму, говорится в заявлении судебного органа, опубликованном на его сайте.





Так, ЕСПЧ отметил, что хоть РФ и уверяла, что контроль над полуостровом начала осуществлять с 18 марта 2014 года, когда Крым согласно результатам "референдума" стал российским, однако доказательства говорят о том, что РФ контролировала украинскую территорию как минимум с 27 февраля 2014 года.





Отмечается, что численность российских военных в Крыму выросла примерно в два раза. Если в январе 2014 года на полуострове было около 10 тысяч военнослужащих РФ, то в марте уже около 20 тысяч. Это усиление военного присутствия России в Крыму в ЕСПЧ назвали значительным.





Международный судебный орган также принял во внимание то, что Кремль не комментировал резкий рост своего военного присутствия на полуострове и не оспаривал факт превосходства своих военных в Крыму над ВСУ.





К тому же, говорится в решении ЕСПЧ, военное усиление проходило "без согласия или сотрудничества с украинской властью".





Также в ЕСПЧ не обошли вниманием и два высказывания президента РФ Владимира Путина.





Одно прозвучало в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Тогда Путин сообщил, что принято решение "начать работу по возвращению Крыма Российской Федерации".





Второе - в интервью от 17 апреля 2014 года. Глава Кремля открыто заявил, что РФ "разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы" и что "крымские силы самообороны" получили поддержку от российских военных.





До этого сообщалось, что ЕСПЧ рассмотрел иск Украины к России по Крыму. Суд признал частично приемлемой жалобу Украины. В РФ заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений Украины.





Также стало известно о том, что ЕСПЧ объединил три дела против РФ.



