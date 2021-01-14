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Новости
Украина
14 января 21, 13:54
ЕСПЧ: Россия контролировала Крым до "референдума"
ЕСПЧ
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Международный судебный орган признал, что Россия наращивала военную группировку в Крыму за пару месяцев до "референдума" и начала контролировать полуостров на месяц раньше, чем заявляла.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал, что Россия установила военный контроль над Крымом еще до16 марта 2014 года, когда там был проведен "референдум" о присоединении полуострова к России. В ЕСПЧ отметили, что Кремль заранее увеличил количество своих военных, которые позже блокировали украинские военные части в Крыму, говорится в заявлении судебного органа, опубликованном на его сайте.

Так, ЕСПЧ отметил, что хоть РФ и уверяла, что контроль над полуостровом начала осуществлять с 18 марта 2014 года, когда Крым согласно результатам "референдума" стал российским, однако доказательства говорят о том, что РФ контролировала украинскую территорию как минимум с 27 февраля 2014 года.

Отмечается, что численность российских военных в Крыму выросла примерно в два раза. Если в январе 2014 года на полуострове было около 10 тысяч военнослужащих РФ, то в марте уже около 20 тысяч. Это усиление военного присутствия России в Крыму в ЕСПЧ назвали значительным.

Международный судебный орган также принял во внимание то, что Кремль не комментировал резкий рост своего военного присутствия на полуострове и не оспаривал факт превосходства своих военных в Крыму над ВСУ.

К тому же, говорится в решении ЕСПЧ, военное усиление проходило "без согласия или сотрудничества с украинской властью".

Также в ЕСПЧ не обошли вниманием и два высказывания президента РФ Владимира Путина.

Одно прозвучало в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Тогда Путин сообщил, что принято решение "начать работу по возвращению Крыма Российской Федерации".

Второе - в интервью от 17 апреля 2014 года. Глава Кремля открыто заявил, что РФ "разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы" и что "крымские силы самообороны" получили поддержку от российских военных.

До этого сообщалось, что ЕСПЧ рассмотрел иск Украины к России по Крыму. Суд признал частично приемлемой жалобу Украины. В РФ заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений Украины.

Также стало известно о том, что ЕСПЧ объединил три дела против РФ. 

Источник: https://korrespondent.net/
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