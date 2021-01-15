На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе в результате обстрела со стороны сепаратистов был ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба украинской стороны в ТКГ в четверг, 14 января.

"14 января около 18.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас состояние раненого военного оценивается как стабильное, ему оказывают медицинскую помощь.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", - добавила украинская делегация в ТКГ.

Напомним, что ранее на Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая. Попрощались с Викторией Слободянюк в селе Вовчок. Местные жители встречали погибшую на коленях.

Также сообщалось, что в ТКГ назвали достижения по Донбассу за год. Позиция Украины заключается в том, что сначала должны решиться вопросы безопасности, а потом – политики, отметил Алексей Арестович.