За сутки в Украине зафиксировано более 8 тысяч заразившихся

По состоянию на 15 января, в Украине зарегистрировано 8 199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 236 детей и 315 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 2 152 человека, зафиксировано 166 летальных случаев и 10 328 пациентов выздоровело.
Кроме этого, в течение суток проведено 49 596 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 30 225 и 19 371 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 146 963 человека, выздоровело от этой болезни 847 341 пациент и зафиксировано 20 542 летальных случая. К этому времени проведено 5 905 076 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев — 896 случаев;
Винницкая область — 209 случаев;
Волынская область — 127 случаев;
Днепропетровская область — 533 случая;
Донецкая область — 443 случая;
Житомирская область — 214 случаев;
Закарпатская область — 100 случаев;
Запорожская область — 629 случаев;
Ивано-Франковская область — 173 случая;
Киевская область — 588 случаев;
Кировоградская область — 78 случаев;
Луганская область — 179 случаев;
Львовская область — 525 случаев;
Николаевская область — 489 случаев;
Одесская область — 592 случая;
Полтавская область — 287 случаев;
Ровенская область — 242 случая;
Сумская область — 344 случая;
Тернопольская область — 191 случай;
Харьковская область — 310 случаев;
Херсонская область — 121 случай;
Хмельницкая область — 146 случаев;
Черкасская область — 281 случай;
Черновицкая область — 227 случаев;
Черниговская область — 275 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 января 2021 года зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.