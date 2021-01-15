Самая исчерпывающая инструкция, как уберечься от холода

В ближайшие дни в Украине будет очень холодно: в страну идут два циклона Bartosz и Dimitrios, которые принесут сильные морозы и снегопады. Уже сейчас в отдельных областях температура упала до -12 градусов, а на выходных синоптики и вовсе обещают до -17 градусов днем и до -20 ночью. Что, согласитесь, стало для Украины редкостью в последние годы, Особенно в городах.

Как одеваться в такую погоду, что поможет согреться, как помочь себе при переохлаждении и чего не стоит делать при низких температурах — Delo.ua собрали в одном материале самые важные советы медиков и спасателей.

Есть и не греться газом: что делать, если дома холодно



Самый универсальный совет для непогоды — оставаться дома. Очевидно, что тем, кто в мороз не выходит на улицу, переохлаждение и обморожение не страшны. Но в отдельных случаях от холода не скрыться и дома. Если отопление не справляется, согреться поможет еда, желательно, горячая.

Не лишним будет больше двигаться и тепло одеться, при этом лучше выбирать одежду с длинным рукавом и из натуральных тканей. Можно также использовать грелку или просто бутылку с теплой водой.

В целях безопасности эксперты категорически не рекомендуют обогревать жилье газовой плитой. Если же дома есть печь, необходимо периодически включать вытяжку или проветривать помещение, чтобы не отравиться угарным газом.

"Не следует разжигать отопительные печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без присмотра детей рядом с печками, в которых горит огонь, а также поручать им разжигать очаг", — подчеркивают в Госслужбе чрезвычайных ситуаций.

Они также советуют устанавливать электронагревательные приборы только на негорючие подставки, не оставлять без присмотра работающие обогреватели и не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов, чтобы избежать замыкания.

Если же выйти на улицу необходимо, нужно следовать нескольким важным правилам. В Центре общественного здоровья настаивают на правильном выборе одежды: "Лучше всего, если вы оденетесь, как капуста, — многослойно. Выбирайте одежду из натуральных или специальных материалов".

Медики напоминают, что "правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев: белья (нижнего белья, колготок, носков, термобелья), среднего слоя (свитера или кофты) и верхней одежды (куртки, брюк, шарфа, шапки и перчаток). При этом лучше всего согревает просторная одежда — тогда между кофтами образуется воздушная прослойка, которая хорошо удерживает тепло.

Ради этой цели также стоит послушать маму и надеть шапку, а заодно и перчатки: чтобы сохранить тепло, нельзя оставлять открытыми руки и голову. В мороз пригодится и водонепроницаемая обувь с толстой подошвой. Она также должна быть по размеру, чтобы не стеснять ногу и поддерживать нормальное кровообращение.

Эксперты добавляют, что если в планах провести на морозе целый день, неплохо бы взять сменную одежду на случай, если вспотеете. "Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения", — говорят в Минздраве.

Терморегуляция требует больше энергии, а потому важно подкрепиться чем-нибудь питательным перед выходом на улицу. Чтобы согреться уже вне дома, можно запастись термосом с горячим чаем.

В мороз лучше отказаться от металлических украшений — в Центре отмечают, что металл охлаждается очень быстро, а его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же, кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

Нужно помнить, что увлажняющие и питательные крема от обморожения точно не защитят, но могут предотвратить обезвоживание и шелушение кожи вследствие мороза. Пользоваться ухаживающими средствами нужно за 20-40 минут до выхода, чтобы те успели впитаться в кожу.

В морозную погоду важно не стоять на месте — движение помогает ускорить кровообращение и не допустить замерзания. "Если вы долго ждете автобус, зеленый свет или девушку — не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем", — говорят в Центре общественного здоровья.

В Минздраве добавляют, что холод пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды конечностей — они сужаются для сохранения тепла, кровь приливает к внутренним органам, и благодаря этому поддерживается стабильная температура тела. Поэтому первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос. Чтобы не допустить их замерзания, необходимо время от времени делать простые упражнения пальцами ног и рук.

В то же время нужно не переусердствовать с физической активностью — уставшие люди переохлаждаются быстрее. В МОЗ также говорят, что лучше не носить тяжелое — мол, груз может пережать сосуды, в результате чего возможно обморожение.

Низкие температуры также повод чаще заходить погреться в доступные помещения: кафе, магазин или подъезд. Это нужно делать, когда ощущается жжение на коже, а в идеале каждые полчаса-час. Чтобы не пропустить момент переохлаждения, можно попросить друзей следить за цветом лица: носа, ушей и щек.

В морозы и снегопад советуют избегать дальних поездок, но если отказаться от них нельзя, перед отправлением следует изучить прогноз погоды, проверить, заправлена ли машина и полностью ли заряжен телефон.

Эксперты единогласно настаивают отказаться от употребления алкоголя и курения при низких температурах. "Курение и алкоголь вредны, независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу", — подчеркивают в Центре общественного здоровья.

Опасность на морозе могут представлять и обыкновенные железные поручни. Металл хорошо проводит тепло и мгновенно забирает его, а потому в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается и бензина — при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу.

С осторожностью следует отнестись и к бегу на холоде. Даже если человек правильно одет, при температуре ниже -15 градусов, могут пострадать органы дыхания. Поэтому, чем холоднее за окном, тем короче должен быть маршрут, а лучше и вовсе отложить пробежку до потепления.

Понять, что у вас переохлаждение просто: вам ожидаемо холодно, может быть дрожь, вялость, сонливость, а иногда и провалы в памяти. Замерзший, как правило, нечетко говорит, не может сосредоточиться, ему сложно удержать предметы. У детей можно заметить переохлаждение по вялости и ярко-красной и холодной коже.

Помочь при таком состоянии несложно, достаточно зайти в теплое помещение, переодеться в сухую одежду, хорошо поесть или выпить теплый безалкогольный напиток. Но надо помнить, что это поможет только при температуре тела выше 34 градусов, в ином случае нужно вызывать скорую, поскольку уже при температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.

Еще опаснее может быть обморожение — тяжелые случаи могут привести даже к ампутации. Признаки обморожения: белый или серо-желтый цвет отдельных участков кожи, их твердость и онемение. В Минздраве отмечают, что обморожение всегда требует обращения к врачу.

При этом, пока вы ждете помощь, следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" — как при переохлаждении пить теплое и согреться. Обмороженные участки ни в коем случае нельзя растирать снегом, массировать, опускать в горячую воду, греть о батарею или феном — это может привести к еще большему поражению тканей. Однако можно наложить термоповязку из марли и принять обезболивающее.