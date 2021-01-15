Минэнерго предлагает пять пунктов по ценам на газ

Глава Минэнерго Юрий Витренко опубликовал в Facebook ряд предложений, которые, по его мнению, должны помочь решить ситуацию с высокими тарифами в Украине.





"По поручению Премьер-министра Украины мы сейчас готовим решение Кабинета министров, которое установит предельную цену на газ для бытовых потребителей (6,9 грн за кубический метр). Это решение будет иметь временный характер - на время карантинных мероприятий. В то же время нам нужно системное решение проблем на рынке газа, о которых я писал ранее - злоупотребление доминирующим положением, защита не только от энергетической бедности, а от других аспектов уязвимости потребителей и тому подобное", - написал он и привел пять пунктов разрешения ситуации.





1.Энергоэффективность. Лучший вариант уменьшения платежки - это снижение неэффективного потребления. Это лучше и для окружающей среды. Это нужно делать прямо сейчас, но масштабный результат мы получим через некоторое время (речь о годах).





2. Увеличение собственной добычи. Существенного увеличения добычи, если начать сейчас, можно ожидать через 3-5 лет. Но без иностранных инвестиций и технологий ничого не получится.





По мнению Витренко, реализация двух этих пунктов даст возможность экспортировать, а не импортировать газ.





3. Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорта газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа.





Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на Газпром по этим вопросам есть только у Нафтогаза.





4. Нормальная биржевая торговля газом в Украине. На этой бирже, в частности, должны быть ликвидные летние продукты, то есть активная торговля газом по фиксированной годовой цене. Это даст надежный индикатор рыночной цены на оптовом рынке Украины.





Укргаздобыча должна выставлять на эту биржу все объемы добычи, чтобы не было перекрестного субсидирования в пределах самого Нафтогаза, чтобы все было прозрачно и чтобы была честная конкуренция между Нафтогазом и другими поставщиками.





5. Нужны новые правила защиты потребителей на рынке газа, в частности уязвимых потребителей. В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. У них более рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека.





В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные общины. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ.





Также Витренко объяснил предложение покупки газа из России.





"Экспорт газа независимыми компаниями из России - это экспорт газа компаниями, независимыми от Газпрома, добывающих газ в России. Таких компаний много, они добывают много газа, среди них есть крупные европейские компании. Такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, чтобы мощности украинской ГТС заказывал не только Газпром. Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда они должны требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", - написал Витренко.