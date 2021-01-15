Украину засыпало снегом

В большинстве областей Украины по состоянию на утро пятницы, 15 января, идет снег. Температура воздуха на всей территории колеблется от -10 ° С до -2 ° С, в Одесской области -12 + 2 ° С, сообщает пресс-служба Укравтодора.





Отмечается, что в Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от 5 до 10 сантиметров снега. А на перевальных участках снежное покрытие насчитывает от 10 до 35 сантиметров.





Также сообщается, что в Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровненской, Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.





Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, Львовской на дороге снежная каша, в Ивано-Франковской покрытие заснеженное.





Ранее сообщалось, что в Харькове ограничили въезд грузовиков. Это связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега на дорогах.



