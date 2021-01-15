COVID-вакцину для Украины будут закупать британцы

Закупками вакцины для украинцев будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents вместо отечественного госпредприятия Медицинские закупки Украины. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 15 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.





"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной", - сказал министр, добавив, что неэффективной он считает организацию процесса руководством этой компании.





"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.





Глава Минздрава также подчеркнул, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.





Ранее сообщалось, что у Украины была возможность приобрести индийскую вакцину в пять раз дешевле китайского препарата Sinovac, который закупит страна.





Напомним, до сих пор нет точных данных по эффективности Sinovac. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%.



