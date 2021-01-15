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Новости
Украина
15 января 21, 14:22
COVID-вакцину для Украины будут закупать британцы
Максим Степанов
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Вместо госпредприятия Медицинские закупки Украины препараты будет закупать британское агентство, которое выполняет аналогичную работу для разных стран.
Закупками вакцины для украинцев будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents вместо отечественного госпредприятия Медицинские закупки Украины. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 15 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной", - сказал министр, добавив, что неэффективной он считает организацию процесса руководством этой компании.

"На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от COVID-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", - сказал он.

Глава Минздрава также подчеркнул, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

Ранее сообщалось, что у Украины была возможность приобрести индийскую вакцину в пять раз дешевле китайского препарата Sinovac, который закупит страна.

Напомним, до сих пор нет точных данных по эффективности  Sinovac. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%. 

Источник: https://korrespondent.net/
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