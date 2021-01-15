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Новости
Украина
15 января 21, 14:25
Шмыгаль о получении нового транша МВФ: Я уверен
Денис Шмыгаль
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Фиксированный тариф на газ вызвал обеспокоенность у представителей МВФ. Премьер-министр ответил, что государственное тарифное регулирование не планируется.
В Международном Валютном Фонде (МВФ), специалисты которого сейчас работают в Украине, обеспокоены фиксированным тарифом на газ, поскольку это государственное регулирование. Миссия МВФ также оценивает, способна ли Украина выполнять свои обязательства, пишет ТСН со ссылкой на главу Кабмина Дениса Шмыгаля.

"Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на состоятельность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что принимаются меры для защиты граждан от "биржевых непредсказуемых колебаний".

Государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной и МВФ спокойно к этому относится, подчеркнул Шмыгаль.

Также глава правительства выразил твердую уверенность в получении Украиной очередного транша МВФ.

"Безусловно. Я уверен", - сказал Шмыгаль.

Добавим, что специалисты МВФ возобновили работу в Украине. В этот раз работа миссии фонда в Украине проходит виртуально и поэтому может затянуться.

Как сообщалось ранее, за год Украина отдаст МВФ больше, чем получит. В текущем году Украина должна погасить перед МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, тогда как ожидает получить два транша на 1,4 млрд.

Источник: https://korrespondent.net/
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