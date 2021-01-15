Шмыгаль о получении нового транша МВФ: Я уверен

В Международном Валютном Фонде (МВФ), специалисты которого сейчас работают в Украине, обеспокоены фиксированным тарифом на газ, поскольку это государственное регулирование. Миссия МВФ также оценивает, способна ли Украина выполнять свои обязательства, пишет ТСН со ссылкой на главу Кабмина Дениса Шмыгаля.





"Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют ли эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на состоятельность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии", - заявил премьер-министр.





Он добавил, что принимаются меры для защиты граждан от "биржевых непредсказуемых колебаний".





Государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной и МВФ спокойно к этому относится, подчеркнул Шмыгаль.





Также глава правительства выразил твердую уверенность в получении Украиной очередного транша МВФ.





"Безусловно. Я уверен", - сказал Шмыгаль.





Добавим, что специалисты МВФ возобновили работу в Украине. В этот раз работа миссии фонда в Украине проходит виртуально и поэтому может затянуться.





Как сообщалось ранее, за год Украина отдаст МВФ больше, чем получит. В текущем году Украина должна погасить перед МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, тогда как ожидает получить два транша на 1,4 млрд.



