"Первая победа" Украины в ЕСПЧ по Крыму

Европейский суд по правам человека большинством голосов признал иск Украины против России из-за аннексии Крыма частично приемлемым и заявил о готовности рассмотреть его по существу. Промежуточный итог рассмотрения жалобы по Крыму не разочаровал ни Киев, ни Москву. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Выводы ЕСЧП по иску Украины против России из-за Крыма





Большая палата Европейского суда по правам человека 14 января признала частично приемлемым поданный Украиной против России иск (заявление № 20958/14). Украина в нем утверждает о систематическом нарушении РФ в Крыму Европейской конвенции о правах человека.





В министерстве юстиции Украины сообщили, что приемлемыми признаны следующие жалобы:





насильственные исчезновения людей и отсутствие эффективных расследований

жестокое обращение

незаконные задержания

распространение в Крыму российского законодательства, из-за которого с 27 февраля 2014 года действующие на полуострове суды не могут считаться законными

принуждение к российскому гражданству

незаконные обыски в частных жилищах

преследования и запугивания религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ

прекращение деятельности украинских медиа

запрет публичных собраний, запугиваний и произвольных задержаний организаторов демонстраций

экспроприация имущества у гражданских лиц и частных предприятий без компенсаций

запрет украинского языка в школах и преследование украиноязычных школьников

ограничение передвижения между Крымом и материковой частью Украины

преследование крымских татар





Суд отклонил три пункта в иске Украины, сочтя неаргументированными обвинения в том, что российские власти в Крыму национализировали собственность украинских военных, установили там "административную практику убийств и расстрелов" и преследовали иностранных журналистов.





При ЕСПЧ не признал свою компетентность рассматривал законность "интеграции Крыма к России" с точки зрения международного права.





Дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием "Украина против России (относительно Крыма)".





7 мая 2018 года дело было передано на рассмотрение Большой палаты, которая провела слушание 11 сентября 2019 года. В жалобах украинская сторона указывает на имевшее место систематическое нарушение прав человека в Крыму уже с 27 февраля 2014 года по август 2015 года.





Москва настаивает, что украинские жалобы не могут быть приняты, поскольку являются политическими.





"Российские солдаты лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма", - говорил выступавший в сентябре прошлого года в Большой палате заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.





Однако члены Большой палаты решили, что Россия "осуществляла эффективный контроль над Крымом" еще с февраля 2014 года.





В подтверждение в ЕСПЧ привели ряд доказательств. Во-первых, это увеличение российского военного контингента в марте 2014 года в два раза, что в РФ, по мнению суда, не оправдали "какими-либо конкретными доказательствами, свидетельствующими о существовании угрозы для войск, размещенных в Крыму в то время".





Во-вторых, тот факт, что увеличение российских войск на территории полуострова произошло без согласия украинских властей.





Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает, что этот момент является важнейшим, поскольку признает тот факт, что Россия оккупировала полуостров до "референдума".





Юридическое подтверждение этого факта ЕСПЧ чрезвычайно важно с точки зрения международно-правовой позиции Украины и защиты ее внешнеполитических интересов, подчеркнул Мережко.





Он считает, что Украина может ссылаться на это решение и использовать этот аргумент ЕСПЧ и в других международных судебных инстанциях.





"Это аргумент, что Россия контролировала проведение этого "референдума", фактически она разрушила и территориальную целостность, и суверенитет Украины", - отметил председатель комитета.





Кроме того, по словам Мережко, решение ЕСПЧ опровергает позицию России, которая в вопросе Крыма ссылалась на "референдум" и якобы "волю крымского народа" и "право на самоопределение".





Глава Минюста Украины Денис Малюська отметил, что решение Страсбурга является первой промежуточной победой в серии дел Украины против России в ЕСПЧ.





По его словам, такой вывод ЕСПЧ - это мощный юридический удар по мифологии, которую, как считает министр, использует Россия в гибридной войне.





"В противодействии гибридной войне Россия поддерживает миф о "мирном" и "правомерном" "присоединении" Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене", - написал Малюська на своей странице в Facebook.





Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина говорит, что окончательного решения суда по иску можно ждать еще около десяти лет.





"Я думаю, что нам еще ждать как минимум от пяти до десяти лет до решения по сути. Но при этом, и это важно, данное решение открыло, дало возможность ЕСПЧ рассматривать индивидуальные заявления крымчан, которые пострадали от действий РФ", - рассказал Лищина в эфире Радио Крым.Реалии.





Он подчеркнул, что дело "Украина против России" это довольно сложный процесс, где нужно доказывать не только нарушения, но и систематичность - это достаточно трудоемкая история.





Российская сторона, похоже, тоже в целом осталась довольна решением Страсбурга.





"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против РФ", - подчеркнули в пресс-службе министерства юстиции России.





Что говорят эксперты о значении решения ЕСПЧ





Европейский центр защиты прав человека считает, что "теперь Россия не избежит ответственности". Эта неправительственная организация из Британии помогает вести дела в ЕСПЧ, в том числе, связанных с Крымом и Донбассом.





"Важное решение подтверждает, что Россия будет привлечена к ответственности в ЕСПЧ за все нарушения прав человека, совершенные в Крыму", - заявил в комментарии для Радио Свобода директор Европейского центра защиты прав человека профессор Филипп Лич.





По словам ряда комментаторов, важным следствием этого решения - и не только для дел в ЕСПЧ, но и для исков Украина против России в других международных судах - является юридическое установление факта того, что по крайней мере с 27 февраля 2014 года Крым находился под контролем Москвы, то есть до "волеизъявления крымского народа"





"Сейчас самое важное то, что российский миф о свободном решение крымчан присоединиться к России разрушено", - прокомментировал решение ЕСПЧ юрист, правозащитник,основатель общественного проекта JustCraft Сергей Заяц, который много занимается проблемами Крыма.





Теперь можно говорить о том, что Россия сама инициировала "референдум" и что он был проведен под дулами российских автоматов, отметил Заяц в эфире Радио Свобода.





Решение ЕСПЧ о приемлемости дела только техническое, но оно стало важной вехой в рассмотрении иска украинского правительства, считает докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини.





По ее словам, это доказывает, что суд готов рассмотреть обвинения в адрес России в нарушениях прав человека в Крыму в 2014-2015 годах.





В своем решении суд четко указал, что не в его юрисдикции определять "легальность или нелегальность в соответствии с международным правом факта перехода контроля над территорией одного государства к другому и потери суверенитета", отмечает Рисини.





Но "украинское правительство в своей исковом заявлении и не просило ЕСПЧ дать такую оценку по Крыму, а просило проанализировать ситуацию с правами человека" после того, как контроль над полуостровом де-факто перешел к России, подчеркивает эксперт.





Профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека, обращает внимание на два пункта в решении ЕСПЧ.





Во-первых, суд ответил утвердительно на вопрос том, несет ли Россия юридическую ответственность за нарушения, которые происходили в Крыму с 27 февраля 2014 года.





Во-вторых, по мнению суда, есть достаточно оснований считать, что в Крыму были допущены различные нарушения прав человека после того, как Россия получила контроль над этой территорией.





"Суд решил, что большинство пунктов жалобы, поданной украинской стороной, действительно подтверждены международными документами", - цитирует его DW.



