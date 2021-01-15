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Новости
Украина
15 января 21, 14:31
За год пенсии в Украине выросли почти на 14%
Гривна,стипендия,пенсия,
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За год средняя пенсия выросла на 420 гривен. Большинство пенсионеров получают выплаты от 2000 до 4000 гривен.
В 2020 году средняя пенсия в Украине составила 3507 гривен, что на 424 гривны или на 13,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. 

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 336 985 украинцев (всего 3%)

Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 1400 грн - 0,6%, 73 746 человек, средняя пенсия - 988,63 грн,
от 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 563 человек, средняя пенсия - 1 449,20 грн,
от 1501 до 2000 грн - 16,3%, 1 816 083 человек, средняя пенсия - 1 796,28 грн,
от 2001 до 3000 грн - 41,2%, 4 588 898 человек, средняя пенсия - 2 427,17 грн,
от 3001 до 4000 грн - 19,1%, 2 126 086 человек, средняя пенсия - 3 420,57 грн,
от 4001 до 5000 грн - 8,1%, 898 525 человек, средняя пенсия - 4 445,08 грн,
от 5001 до 10000 грн - 11,6%, 1 289 068 человек, средняя пенсия - 6 759,55 грн,
более 10000 грн - 3%, 336 985 человек, средняя пенсия - 13 610,60 грн.

Источник: https://korrespondent.net/
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