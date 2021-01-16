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Новости
Украина
16 января 21, 12:23
Судья Антикорсуда Хамзин обжалует решение ВСП
Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин
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Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин сообщил о несогласии с принятым в отношении него решением дисциплинарной палаты ВСП и заявил о намерении обжаловать его.
"Накануне, 13 января 2021 года Третьей дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия принято решение о привлечении судьи ВАКС Тимура Хамзина к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде предупреждения. Основанием для открытия дисциплинарного производства стала жалоба защитника в интересах судьи Окружного административного суда Киева", - подчеркивает пресс-служба ВАКС.

В сообщении отмечается, что речь идет о постановлении от 30 июня 2020 года, которым  следственный судья Высшего антикорсуда Тимур Хамзин предоставил разрешение на проведение обыска квартиры, находящейся в фактическом владении судьи Окружного административного суда Киева. Пресс-служба ВАКС не сообщает имени судьи Окружного админсуда Киева, однако известно, что в данном случае имеется в виду обыск в квартире Владимира Келеберды.

"Судья выразил несогласие с позицией заявителя жалобы и предоставил дисциплинарной палате свои объяснения. Однако ее члены пришли к выводу о наличии в действиях следственного судьи состава дисциплинарного проступка. В ближайшее время Тимур Хамзин обжалует это решение в порядке, предусмотренном законодательством", - подытожила пресс-служба ВАКС.

Источник: https://censor.net/
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