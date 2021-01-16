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Новости
Украина
16 января 21, 12:25
За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 5 раз
Донбасс
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За сутки, 15 января, на Донбассе позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли 5 раз. Ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра ООС.

“За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня”, – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” рядом с населенными пунктами Гнутово и Талаковка, со стороны «ЛДНР» несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Трудовского, как отмечается, противник выпустил в сторону украинских позиций несколько очередей из стрелкового оружия.

“В результате выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина было быстро доставлено в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь”, – сообщили в штабе.

Вблизи Пивденного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

“На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток, 16 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 15 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: https://golos.ua/
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