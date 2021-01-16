Зеленский отметил государственными наградами военных УГО

Соответствующие указы от 14 января опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.





Согласно указу №4 / 2021 ""за весомый личный вклад в обеспечение безопасности органов государственной власти и должностных лиц, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм "Орденом Даниила Галицкого и медалями «За бездоганну службу» та «Захиснику Вітчизни» награждены восемь военнослужащих УГО.





Также Президент присвоил воинское звание бригадного генерала заместителям начальника УГО Тарасу Гребенникову (указ №5 / 2021) и Игорю Пискуну (указ №6 / 2021).





15 января отмечается День Управления государственной охраны Украины, которое было создано в 1992 году.



