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Украина
16 января 21, 12:38
Зеленский отметил государственными наградами военных УГО
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил госнаградами военнослужащих Управления государственной охраны Украины и присвоил звание бригадных генералов заместителям начальника УГО Тарасу Гребенникову и Игорю Пискуну.
Соответствующие указы от 14 января опубликованы на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Согласно указу №4 / 2021 ""за весомый личный вклад в обеспечение безопасности органов государственной власти и должностных лиц, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм "Орденом Даниила Галицкого и медалями «За бездоганну службу» та «Захиснику Вітчизни» награждены восемь военнослужащих УГО.

Также Президент присвоил воинское звание бригадного генерала заместителям начальника УГО Тарасу Гребенникову (указ №5 / 2021) и Игорю Пискуну (указ №6 / 2021).

15 января отмечается День Управления государственной охраны Украины, которое было создано в 1992 году.

Источник: http://kontrakty.ua/
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