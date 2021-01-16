В Украине почти 10 тысяч выздоровевших от COVID-19

В Украине зафиксировали 7729 новых случаев коронавируса, всего в Украине уже 1154692 случаев инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 16 января.
При этом выздоровели за сутки 9 792 украинцев (всего - 857183), а скончались 144 человека (всего - 20686).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 821
Винницкая область - 228
Волынская область - 204
Днепропетровская область - 586
Донецкая область - 540
Житомирская область - 200
Закарпатская область - 147
Запорожская область - 696
Ивано-Франковская область - 168
Киевская область - 474
Кировоградская область - 92
Луганская область - 155
Львовская область - 485
Николаевская область - 409
Одесская область - 325
Полтавская область - 350
Ровенская область - 243
Сумская область - 237
Тернопольская область - 145
Харьковская область - 285
Херсонская область - 63
Хмельницкая область - 210
Черкасская область - 323
Черновицкая область - 209
Черниговская область - 134
Напомним, что ранее в МОЗ оценили погрешность COVID-тестов на антиген. Тесты на антиген показывают неправильный результат в 20-30% случаев - примерно так же, как и ПЦР-тесты.