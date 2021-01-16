В Украине почти 10 тысяч выздоровевших от COVID-19

В Украине зафиксировали 7729 новых случаев коронавируса, всего в Украине уже 1154692 случаев инфицирования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 16 января.





При этом выздоровели за сутки 9 792 украинцев (всего - 857183), а скончались 144 человека (всего - 20686).





Статистика коронавируса по регионам:





Киев - 821

Винницкая область - 228

Волынская область - 204

Днепропетровская область - 586

Донецкая область - 540

Житомирская область - 200

Закарпатская область - 147

Запорожская область - 696

Ивано-Франковская область - 168

Киевская область - 474

Кировоградская область - 92

Луганская область - 155

Львовская область - 485

Николаевская область - 409

Одесская область - 325

Полтавская область - 350

Ровенская область - 243

Сумская область - 237

Тернопольская область - 145

Харьковская область - 285

Херсонская область - 63

Хмельницкая область - 210

Черкасская область - 323

Черновицкая область - 209

Черниговская область - 134





Напомним, что ранее в МОЗ оценили погрешность COVID-тестов на антиген. Тесты на антиген показывают неправильный результат в 20-30% случаев - примерно так же, как и ПЦР-тесты.



