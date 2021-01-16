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Новости
Украина
16 января 21, 14:20
В 2020 году осудили 16 политзаключенных из Крыма
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Российские суды приговорили их к срокам от 3,8 до 19 лет лишения свободы. Десятки людей были незаконно этапированы за пределы полуострова.
В 2020 году 16 крымских политзаключенных приговорили к срокам до 19 лет лишения свободы. Об этом сказано в отчете о нарушении прав человека в Крыму общественной организации Крымскотатарский ресурсный центр в субботу, 16 января.

При этом 424 человека лишены права на справедливый суд и 77 - незаконно этапированы за пределы Крыма.

"Политика системных продолжений сроков содержания под стражей, новых арестов и назначения больших сроков заключения политзаключенным Крыма остается неизменной на протяжении последних лет. За отчетный период 16 человек были приговорены к срокам от 3,8 до 19 лет лишения свободы, 47 - содержатся под стражей (некоторые впоследствии освобождены или помещены под домашний арест)", - сказано в отчете.

Менеджер КРЦ Татьяна Подворняк заявила, что в 2020 году зафиксировали 424 случая нарушения права на справедливый суд, 355 из которых - в отношении представителей крымскотатарского народа. В 2019 году зафиксировали 692 подобных нарушения, в 2018 году - 492, в 2017-м - 515.

"Данная статистика свидетельствует о целенаправленном содержании более сотни политзаключенных под стражей, неправомерном использовании российского законодательства в политических целях, в частности, с целью подавления ненасильственной борьбы крымских татар и проукраинских активистов и их протеста против оккупации Крыма», - говорит Подворняк.

Также в 2020 году зафиксировали 138 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 111 из которых - в отношении крымских татар. В 2019 году было зафиксировано 134 таких случая, в 2018 году - 57, в 2017-м - 38.

Наконец, еще одно нарушение - это незаконные этапирования крымских политзаключенных за пределы Крыма. В 2020 года зафиксировано 77 случаев этапирования политзаключенных Крыма, 70 из которых - в отношении представителей крымских татар. В 2019 году за пределы Крыма этапировали 96 человек.

Напомним, что ранее Украина указала ОБСЕ на нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Украина акцентировала внимание на больших экономических, социальных и экологических трудностях, с которыми сталкиваются граждане Украины, вынужденные жить под временной оккупацией.

Источник: https://korrespondent.net/
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