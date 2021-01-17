Коронавирус: за сутки заразились менее 6 тысяч человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 5 990 новых случаев заражения коронавирусом. Из них - 116 украинцев скончались от осложнений заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.
Большинство новых случаев обнаружили в Киеве, Киевской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Среди заболевших 177 детей и 236 медиков.
Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 1 160 682 человек. Также от вируса умерло 20 802 украинца.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 793 случая;
- Винницкая область - 176 случаев;
- Волынская область - 178 случаев;
- Днепропетровская область - 309 случаев;
- Донецкая область - 234 случая;
- Житомирская область - 155 случаев;
- Закарпатская область - 141 случай;
- Запорожская область - 332 случая;
- Ивано-Франковская область - 153 случая;
- Киевская область - 362 случая;
- Кировоградская область - 35 случаев;
- Луганская область - 101 случай;
- Львовская область - 315 случаев;
- Николаевская область - 328 случаев;
- Одесская область - 330 случаев;
- Полтавская область - 299 случаев;
- Ровенская область - 145 случаев;
- Сумская область - 224 случая;
- Тернопольская область - 107 случаев;
- Харьковская область - 315 случаев;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 168 случаев;
- Черкасская область - 307 случаев;
- Черновицкая область - 195 случаев;
- Черниговская область - 198 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.