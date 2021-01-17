Коронавирус: за сутки заразились менее 6 тысяч человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 5 990 новых случаев заражения коронавирусом. Из них - 116 украинцев скончались от осложнений заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.

Большинство новых случаев обнаружили в Киеве, Киевской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Среди заболевших 177 детей и 236 медиков.

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 1 160 682 человек. Также от вируса умерло 20 802 украинца.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 793 случая;

Винницкая область - 176 случаев;

Волынская область - 178 случаев;

Днепропетровская область - 309 случаев;

Донецкая область - 234 случая;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 332 случая;

Ивано-Франковская область - 153 случая;

Киевская область - 362 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 315 случаев;

Николаевская область - 328 случаев;

Одесская область - 330 случаев;

Полтавская область - 299 случаев;

Ровенская область - 145 случаев;

Сумская область - 224 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 315 случаев;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 168 случаев;

Черкасская область - 307 случаев;

Черновицкая область - 195 случаев;

Черниговская область - 198 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.