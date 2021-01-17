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Новости
Украина
17 января 21, 09:51
Коронавирус: за сутки заразились менее 6 тысяч человек
Коронавирус
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С начала пандемии жертвами заболевания стали более 20 тысяч украинцев.

За последние сутки в Украине зафиксировали 5 990 новых случаев заражения коронавирусом. Из них - 116 украинцев скончались от осложнений заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.

Большинство новых случаев обнаружили в Киеве, Киевской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Среди заболевших 177 детей и 236 медиков.

Общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 1 160 682 человек. Также от вируса умерло 20 802 украинца. 

Статистика заболеваемости по регионам:

  • Киев - 793 случая;
  • Винницкая область - 176 случаев;
  • Волынская область - 178 случаев;
  • Днепропетровская область - 309 случаев;
  • Донецкая область - 234 случая;
  • Житомирская область - 155 случаев;
  • Закарпатская область - 141 случай;
  • Запорожская область - 332 случая;
  • Ивано-Франковская область - 153 случая;
  • Киевская область - 362 случая;
  • Кировоградская область - 35 случаев;
  • Луганская область - 101 случай;
  • Львовская область - 315 случаев;
  • Николаевская область - 328 случаев;
  • Одесская область - 330 случаев;
  • Полтавская область - 299 случаев;
  • Ровенская область - 145 случаев;
  • Сумская область - 224 случая;
  • Тернопольская область - 107 случаев;
  • Харьковская область - 315 случаев;
  • Херсонская область - 90 случаев;
  • Хмельницкая область - 168 случаев;
  • Черкасская область - 307 случаев;
  • Черновицкая область - 195 случаев;
  • Черниговская область - 198 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
kp.ua
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