Кто займет место Кернеса в Харькове?

Месяц назад, 17 декабря, стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Недавно свои претензии на «харьковский престол» обозначил бывший мэр города 2006-2010), экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

Но будут, понятно, и другие игроки. Кто еще может войти в игру – для «Телеграфа» проанализировал харьковчанин, политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук.

«По социологическим замерам, которые я видел, пока именно Добкин является самым рейтинговым кандидатом в Харькове. Понятно, что у него нет уровня поддержки, который был у Кернеса. Но Добкин сейчас – претендент, у которого электоральных симпатий несколько больше, чем у других, - говорит Никита Трачук. – И лишь он пока четко заявил о своих претензиях на пост городского головы. Хоть, как по мне, «стартанул» слишком рано».





Среди тех, кто тоже поборется за Харьков, аналитик называет Игоря Терехова - секретаря горсовета, который временно исполняет обязанности мэра





«Есть информация, что Терехов с недавних пор – человек министра МВД Арсена Авакова. Скорее всего, именно он и будет выступать от Офиса президента Украины, если «слуги» не найдут другого кандидата. А найдут вряд ли, - считает Никита Трачук. - В Харькове нет рейтингового человека от «Слуги народа». Да и сама эта партия в Харькове - полумертвый политпроект. Так что, скорее всего, Офису президента придется искать конфигурации с кем-то из местных элит. Выразить поддержку тому же Терехову. Или переманить к себе более рейтингового кандидата, который вытянет на себе франшизу. Либо вообще затягивать выборы. Для «слуг» в Харькове - не лучшие расклады. Только, вроде, договорились с местной властью, а тут – «черный лебедь» - Кернес умирает. И приходится всё делать заново».





Мэром Харькова после Кернеса может стать Добкин, Терехов, Фельдман или Светличная, считает Никита Трачук





По мнению аналитика, не останется в стороне от битвы за пост харьковсого городского гловы и ОПЗЖ.





«Напомню, что на осенних выборах нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман (бизнесмен, миллионер, нардеп IV-IX созывов, один из самых влиятельных людей в Харькове – ред.) занял второй место, уступив лишь Кернесу. С большим отрывом (Кернес набрал 60,34%, Фельдман – 14,32% - ред.), но тем не менее».





Никита Трачук не исключает, что может вступить в бой и нардеп Юлия Светличная – бывшая глава Харьковской ОГА.









«Светличная имеет высокий коэффициент узнаваемости, уважаема довольно большой частью города. Если выдвинется - тоже может побороться, - отмечает аналитик. – Могут подтянуться и днепровские элиты. В общем, битва за Харьков обещает быть серьезной и захватывающей. Вопрос лишь в том – когда она начнется и какой к тому времени будет расклад и в городе, и в стране».





Ранее Никита Трачук рассказал, что значит для Харькова смерть городского головы Геннадия Кернеса, и готов ли глава МВД Арсен Аваков «штурмовать» Харьков.



