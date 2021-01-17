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Новости
Украина
17 января 21, 13:53
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Владимир Зеленский
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В руководстве правоохранительных органов Украины произошли новые назначения, инициированные президентом Владимиром Зеленским.
В субботу, шестнадцатого января Владимир Зеленский подписал указ о смене ректора Национальной академии Службы безопасности Украины, начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также руководителей управлений Службы безопасности в трех областях.

Таким образом, Владимир Зеленский уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил на его место Андрея Черняка. Также начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначен Александр Кукса.

Помимо этого, начальниками управлений Службы безопасности Украины в Николаевской, Львовской и Кировоградской областях Зеленский назначил соответственно Дмитрия Неведрова, Ивана Осипчука и Александра Наконечного соответственно.

Источник: https://hvylya.net/
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