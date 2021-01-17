Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

В субботу, шестнадцатого января Владимир Зеленский подписал указ о смене ректора Национальной академии Службы безопасности Украины, начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а также руководителей управлений Службы безопасности в трех областях.





Таким образом, Владимир Зеленский уволил Сергея Кудинова с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины и назначил на его место Андрея Черняка. Также начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ вместо Анатолия Дублика назначен Александр Кукса.





Помимо этого, начальниками управлений Службы безопасности Украины в Николаевской, Львовской и Кировоградской областях Зеленский назначил соответственно Дмитрия Неведрова, Ивана Осипчука и Александра Наконечного соответственно.



