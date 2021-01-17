В Украине развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.





Отмечается, что органы местного самоуправления развернули на территории Украины 4 802 стационарных пункта обогрева, спасатели - 34 мобильных пункта на базе палаток и транспортных средств.





«Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей», - сообщили в ГСЧС.





Там также отметили, что в течение суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека.





Подробнее об адресах пунктов обогрева в регионах можно узнать на сайте ГСЧС.





Напомним, в Кабмине ранее сообщили, что пункты обогрева появятся во всех областях.





В Киеве с приходом холодов заработали 33 пункта обогрева.



