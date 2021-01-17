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Новости
Украина
17 января 21, 13:56
В Украине развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева
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Для предотвращения случаев обморожения и гибели людей в период сильных морозов, местными органами власти и спасателями было развернуто 4 836 пунктов обогрева.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что органы местного самоуправления развернули на территории Украины 4 802 стационарных пункта обогрева, спасатели - 34 мобильных пункта на базе палаток и транспортных средств.

«Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей», - сообщили в ГСЧС.

Там также отметили, что в течение суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека.

Подробнее об адресах пунктов обогрева в регионах можно узнать на сайте ГСЧС.

Напомним, в Кабмине ранее сообщили, что пункты обогрева появятся во всех областях.

В Киеве с приходом холодов заработали 33 пункта обогрева.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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