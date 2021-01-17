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Украина
17 января 21, 15:29
Сутки в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет
Донбасс
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Сепаратисты применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ не открывали ответный огонь.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 января, четыре раз нарушили режим прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 17 января.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север рядом с населенным пунктом Луганское сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе Зайцево зафиксирован огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представитеям ОБСЕ. При этом не сообщается, об ответном огне со стороны ВСУ.

С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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