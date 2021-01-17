Сутки в зоне ООС: четыре обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 января, четыре раз нарушили режим прекращения огня. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 17 января.





Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник вел огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север рядом с населенным пунктом Луганское сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.





Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе Зайцево зафиксирован огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.





В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представитеям ОБСЕ. При этом не сообщается, об ответном огне со стороны ВСУ.





С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



