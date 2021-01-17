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Новости
Украина
17 января 21, 15:30
В Украине менее шести тысяч новых случаев COVID-19
COVID-19
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За последние сутки госпитализировали более 2 тысяч пациентов с коронавирусом. Умерли 116 человек с COVID-19.
В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Снижение заболеваемости происходит второй день подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в воскресенье, 17 января.

"В частности, заболели 177 детей и 236 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 131 человек; летальных случаев – 116; выздоровело – 8 777 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 160 682 человека, 20 802 человека – умерли от COVID-19, выздоровели – 865 960 человек. В Украине провели 5 953 987 ПЦР-тестирований.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 176
Волынская область - 178
Днепропетровская область - 309
Донецкая область - 234
Житомирская область - 155
Закарпатская область - 141
Запорожская область - 332
Ивано-Франковская область – 153
Киев - 793
Киевская область - 362
Кировоградская область - 35
Луганская область - 101
Львовская область - 315
Николаевская область - 328
Одесская область - 330
Полтавская область - 299
Ровенская область - 145
Сумская область - 224
Тернопольская область - 107
Харьковская область - 315
Херсонская область - 90
Хмельницкая область - 168
Черкасская область - 307
Черновицкая область - 195
Черниговская область - 198

Накануне в Минздраве рассказали, как в Украине будет происходить вакцинация от коронавируса. На первом этапе в феврале будут привиты всего 367 тысяч человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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