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Новости
Украина
17 января 21, 15:32
В трех городах Украины повторно выбирают мэров
выборы
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Проведение повторных выборов в Борисполе и Новгород-Северском обусловлено смертью победителей избирательной гонки. А в Броварах итоги выборов отменил суд из-за нарушений.
В городах Бровары, Борисполь и Новгород-Северский проходит повторное голосование на выборах мэров. Об этом свидетельствуют данные ЦИК в воскресенье, 17 января.

Работа избирательных участков началась в 8.00 и будет завершена в 20.00.
 
Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября, после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный суд 11 ноября окончательно отменил итоги выборов в Броварах.
Причиной такого решения суд назвал ряд нарушений, в частности "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловлены смертью победителей избирательной гонки.

Так, на выборах мэра Новгород-Северского в Черниговской области победил действующий глава города Олег Бондаренко. 29 октября стало известно, что он умер от коронавируса.

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы еще 24 ноября. В Борисполе победитель выборов главы местной ОТГ Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября, еще до объявления официальных результатов выборов. Он был мэром Борисполя с 2006 года.

Напомним, 25 окбря 2020 года по всей Украине прошли местные выборы. Позже в ЦИК назвали их одними из сложнейших в истории Украины "в связи с условиями, которые сложились во время их организации".

Источник: https://korrespondent.net/
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