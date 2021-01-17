На затонувшем судне в Черном море были украинцы

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера в воскресенье, 17 января.





"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.





По его данным, экипаж состоял из 13 человек. Сейчас спасатели пытаются добраться до еще двух человек, которые находятся в ​​скалистой местности.





В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.





В свою очередь Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что на борту сухогруза было двое граждан России, а судовладелец затонувшего судна – украинская компания Arvin Shipping LTD.



