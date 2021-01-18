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Новости
Украина
17 января 21, 20:17
В Киеве канадские машины "плавят" до 60 тонн снега в час
снегоплавильные установки
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Дороги и тротуары Киев очищают от снега с использованием мобильных снегоплавильных установок, каждая из которых плавит до 60 тонн снега в час.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграме.

"На днях коммунальщики усиленно убирают снег с дорог и тротуаров столицы. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильные снегоплавильные установки "TRECAN 60-PD" производства Канады", - отметил мэр.


По его словам, один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час. Благодаря использованию такой спецтехники город экономит деньги на топливе, и скорее убирает снег с киевских дорог.
censor.net.ua
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