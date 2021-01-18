В Киеве канадские машины "плавят" до 60 тонн снега в час

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграме.

"На днях коммунальщики усиленно убирают снег с дорог и тротуаров столицы. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильные снегоплавильные установки "TRECAN 60-PD" производства Канады", - отметил мэр.





По его словам, один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час. Благодаря использованию такой спецтехники город экономит деньги на топливе, и скорее убирает снег с киевских дорог.