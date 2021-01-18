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Новости
Украина
17 января 21, 23:01
В Одессе горит гостиница:Люди прыгали из окон. видео
пожар
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В Одессе два человека погибли во время пожара в гостинице.

В Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный жилой дом, в котором находится гостиница. 

Как передает ГСЧС в Телеграм, вспыхнул третий этаж и крыша, пожар распространился на площадь 1,5 тысяч квадратных метров, то есть вся крыша здания. 

По состоянию на 22:05 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. 


Официальных данных о причинах возгорания пока нет, однако очевидцы и жильцы дома утверждают, что в последнее время наблюдались перебои с электричеством, а буквально перед возникновением пожара был слышен сильный треск. 

"Все начало заполнять дымом. Не было чем дышать. Все начали прыгать в окно", - рассказала девушка, которая в момент возникновения пожара находилась в здании.  

"Я слышал через стенку, какой-то был треск... возможно это проводка, я не знаю", - рассказал еще один очевидец пожара. 

Телеграм-канал "Ху***я Одесса" сообщил, что вследствие пожара погибли два человека. 
telegraf.com.ua
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