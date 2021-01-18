В Одессе горит гостиница:Люди прыгали из окон. видео

В Одессе на улице Посмитного 10/12 загорелся трехэтажный жилой дом, в котором находится гостиница.

Как передает ГСЧС в Телеграм, вспыхнул третий этаж и крыша, пожар распространился на площадь 1,5 тысяч квадратных метров, то есть вся крыша здания.

По состоянию на 22:05 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров.



