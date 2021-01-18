Пятеро украинских моряков с сухогруза "Arvin" спасены

Среди спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза "Arvin" пятеро украинцев, сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.

Посольство опубликовало имена спасенных украинцев:

– Геннадий Кравченко;

– Владислав Затерка;

– Алексанр Перкаты;

– Виталий Мережко;

– Виталий Качнур.

Также был спасен один иностранец. Моряки находятся в больнице города Бартин, состояние их здоровья удовлетворительное.

Посольство сообщает, что из-за сложных погодных условий Минобороны Турции направило в район происшествия корабль ВМС.

Поиски пяти членов экипажа сухогруза продолжаются.

Как сообщалось ранее, возле побережья Турции в районе Инкуму провинции Бартын затонуло российское сухогрузное судно ARVIN: на борту было 13 членов экипажа – спасти удалось пока только шестерых, еще были найдены тела четырех погибших, передает NTV.





Поисково-спасательная операция продолжается, но ее сильно затрудняют плохие погодные условия, говорится в сообщении.





По последним данным, несмотря на то, что судно шло под флагом РФ, его оператором была украинская компания Tesoro Marine, а экипаж состоял из украинских моряков.

Позже губернатор провинции Бартын заявил, что по уточненной информации сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау. Он перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохой погоды изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, сообщает Анадолу. По сообщению представителя МИД Олега Николенко в Twitter, на борту судна было 10 украинцев и 2 иностранца. Шесть человек спасены, двое погибли, четверых ищут.