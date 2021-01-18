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Новости
Украина
18 января 21, 11:35
Председатель ОБСЕ Линде посетит Донбасс
ОБСЕ
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Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде будет пребывать с визитом в Украине 19-20 января, в ходе которого посетит Донбасс.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД), передают Українськi Новини.

"19-20 января действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом. Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году", – сказано в нем.

В рамках визита Линде и глава МИДа Дмитрий Кулеба проведут переговоры в Киеве, на которых обсудят ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Действующий председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба и Линде обсудят украинско-шведские отношения, увеличение объемов торговли и инвестиций, взаимодействие Украины и Швеции в международных организациях.

Источник: https://ukranews.com/
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