Саммит по «Крымской платформе» состоится 23 августа

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует пресс-служба Офиса президента Украины.





«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита «Крымской платформы» – КР) – 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», – сказал Игорь Жовква.





На саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова, подчеркнул он.





«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должна появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», – пояснил Жовква.





Он также добавил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины. По его информации, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств уже приглашает их к участию в этих событиях.





«Надеемся на широкое международное присутствие в эти два дня», – отметил Жовква.



