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Новости
Украина
18 января 21, 12:51
Сутки в ООС: два обстрела, без потерь у ВСУ
Донбасс
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Сепаратисты дважды обстреляли из противотанковых гранатометов позиции украинских военных возле Широкино.
За сутки, 17 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 января.

Недалеко от Широкино сепаратисты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских военных нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения соблюдается режим тишины.

В ООС заверили, что ситуацию и в дальнейшем контролирует украинская армия.

Источник: https://korrespondent.net/
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