Сутки в ООС: два обстрела, без потерь у ВСУ

За сутки, 17 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 января.





Недалеко от Широкино сепаратисты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских военных нет.





О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.





С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения соблюдается режим тишины.





В ООС заверили, что ситуацию и в дальнейшем контролирует украинская армия.



