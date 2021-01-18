В Украине 3 тысячи новых случаев COVID-19

За сутки в Украине выявили 3034 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1163716 выявленных случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 18 января.





При этом выздоровели за сутки 5 236 человек (всего - 871196), а скончались 67 украинцев (всего - 20869).





Статистика COVID-19 по регионам:





Киев - 301

Винницкая область - 102

Волынская область - 129

Днепропетровская область - 220

Донецкая область - 91

Житомирская область - 111

Закарпатская область - 91

Запорожская область - 266

Ивано-Франковская область - 110

Киевская область - 240

Кировоградская область - 5

Луганская область - 3

Львовская область - 122

Николаевская область - 323

Одесская область - 150

Полтавская область - 92

Ровенская область - 61

Сумская область - 84

Тернопольская область - 91

Харьковская область - 46

Херсонская область - 78

Хмельницкая область - 1

Черкасская область - 120

Черновицкая область - 161

Черниговская область - 36



