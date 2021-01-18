В Украине 3 тысячи новых случаев COVID-19

За сутки в Украине выявили 3034 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1163716 выявленных случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 18 января.
При этом выздоровели за сутки 5 236 человек (всего - 871196), а скончались 67 украинцев (всего - 20869).
Статистика COVID-19 по регионам:
Киев - 301
Винницкая область - 102
Волынская область - 129
Днепропетровская область - 220
Донецкая область - 91
Житомирская область - 111
Закарпатская область - 91
Запорожская область - 266
Ивано-Франковская область - 110
Киевская область - 240
Кировоградская область - 5
Луганская область - 3
Львовская область - 122
Николаевская область - 323
Одесская область - 150
Полтавская область - 92
Ровенская область - 61
Сумская область - 84
Тернопольская область - 91
Харьковская область - 46
Херсонская область - 78
Хмельницкая область - 1
Черкасская область - 120
Черновицкая область - 161
Черниговская область - 36