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Украина
18 января 21, 12:56
Карантин продлят до апреля
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В конце зимы заканчивается действие адаптивного карантина - его намерены продлить сначала еще на месяц.
Действие адаптивного карантина будет продлено до конца марта, рассказал в интервью Интерфакс-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Действующий карантин заканчивается в конце зимы.

"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - отметил Шмыгаль.

Он также сообщил, что действие усиленного карантина после 24 января продлевать не будут.

Источник: https://korrespondent.net/
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