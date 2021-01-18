Карантин продлят до апреля

Действие адаптивного карантина будет продлено до конца марта, рассказал в интервью Интерфакс-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль.





Действующий карантин заканчивается в конце зимы.





"Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - пояснил Шмыгаль.





Он добавил, что "карантин очень долго продлится в этом году".





"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - отметил Шмыгаль.





Он также сообщил, что действие усиленного карантина после 24 января продлевать не будут.



