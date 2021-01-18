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Новости
Украина
18 января 21, 12:57
Украина договаривается о шести COVID-вакцинах
вакцинация
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Первые вакцины Украина уже получит в феврале и их будет сразу несколько, говорит премьер.
Власти Украины ведут переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с шестью производителями, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованному в понедельник, 18 января.

"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - сказал он.

Премьер отметил, что сейчас есть возможность выбирать из трех вакцин и в первых поставках их будет именно три.

Шмыгаль заверил, что все вакцины будут с подтвержденным процентом эффективности - их одобрит ВОЗ и зарегистрирует Украина.

По его словам, Украина получит первую вакцину не позднее февраля.

"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их в страну. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - рассказал премьер.

Ранее в Минздраве рассказали, что вакцинация начнется уже в феврале. На первом этапе привьют несколько сотен тысяч человек, далее - 2,5 миллиона. 

Пока, не считая вакцины в рамках инициативы COVAX, Украина договорилась только о закупке пока не утвержденной производителем вакцины китайской компании Sinovac.

Источник: https://korrespondent.net/
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