Украина договаривается о шести COVID-вакцинах

Власти Украины ведут переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с шестью производителями, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованному в понедельник, 18 января.





"Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", - сказал он.





Премьер отметил, что сейчас есть возможность выбирать из трех вакцин и в первых поставках их будет именно три.





Шмыгаль заверил, что все вакцины будут с подтвержденным процентом эффективности - их одобрит ВОЗ и зарегистрирует Украина.





По его словам, Украина получит первую вакцину не позднее февраля.





"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их в страну. Дальше - это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", - рассказал премьер.





Ранее в Минздраве рассказали, что вакцинация начнется уже в феврале. На первом этапе привьют несколько сотен тысяч человек, далее - 2,5 миллиона.





Пока, не считая вакцины в рамках инициативы COVAX, Украина договорилась только о закупке пока не утвержденной производителем вакцины китайской компании Sinovac.



