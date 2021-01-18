Крещение Господне: как правильно нырять в прорубь?

Во вторник, 19 января, на праздник Крещения Господня многие украинцы по традиции пойдут нырять в прорубь.

В связи с этим "Телеграф" подготовил для читателей небольшую памятку, в которой изложены советы, которых стоит придерживаться всем желающим "смыть грехи".

Перед купанием рекомендуется покушать, а также измерить давление. Непосредственно перед погружением в воду стоит как следует размяться.

Погружение не должно длится более минуты, а входить в воду стоит задержав дыхание.





После купания разотрите себя сухим полотенцем и выпейте чая. Употреблять алкоголь противопоказано как до погружения, так и после, ведь он способствует быстрой потере тепла.





Также не рекомендуется погружаться в воду людям с ОРВИ и хроническими заболеваниями.













Как сообщалось ранее, ПЦУ объяснила украинцам, что погружение в воду на Крещение является новой традицией и не смывает грехи.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий







