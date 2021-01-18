Приметы на 19 января:что нельзя делать на Крещение Господне

19 января отмечается важный христианский праздник — Крещение Господне. Праздник Крещения Господня — пятый в списке двунадесятых. Каждый год верующие отмечают его 19 января.

Крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника. Зачастую они связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что Крещенская вода — источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать воду и купаться в проруби даже в самый лютый мороз.





- Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.





- В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.





- Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи — грешно.





- Согласно поверьям, слезы в этот день — плохая примета. Кто плачет в Крещение — тому весь год плакать.



