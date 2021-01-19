Сутки в ООС: один обстрел, без потерь у ВСУ

За сутки, 18 января, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 19 января.





Неподалеку от Богдановки сепаратисты открыли огонь из миномета 82-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет.





О нарушении режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.





"С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.





Напомним, что новый глава ОБСЕ отправится с визитом на Донбасс. Анн Линде лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



