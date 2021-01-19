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Новости
Украина
19 января 21, 13:07
Сутки в ООС: один обстрел, без потерь у ВСУ
донбасс
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Сепаратисты обстреляли из миномета позиции украинских военных под Богдановкой, бойцы ВСУ не пострадали.
За сутки, 18 января, на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 19 января.

Неподалеку от Богдановки сепаратисты открыли огонь из миномета 82-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет.

О нарушении режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами", - сказано в сообщении.

Напомним, что новый глава ОБСЕ отправится с визитом на Донбасс. Анн Линде лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Источник: https://korrespondent.net/
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