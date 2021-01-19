В Украине более 15 тысяч выздоровевших от COVID-19

В Украине за сутки 3939 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1167655 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 января.





При этом скончались за сутки 177 человек (всего - 21046), а выздоровели 15 052 украинцев (всего - 886248).





Статистика коронавируса по регионам:





Киев - 637

Винницкая область - 73

Волынская область - 70

Днепропетровская область - 201

Донецкая область - 174

Житомирская область - 38

Закарпатская область - 94

Запорожская область - 449

Ивано-Франковская область - 127

Киевская область - 150

Кировоградская область - 29

Луганская область - 64

Львовская область - 197

Николаевская область - 115

Одесская область - 453

Полтавская область - 197

Ровенская область - 58

Сумская область - 61

Тернопольская область - 67

Харьковская область - 237

Херсонская область - 26

Хмельницкая область - 39

Черкасская область - 208

Черновицкая область - 172

Черниговская область - 3

Напомним, что за лечение пациентов с COVID выплатили 11,4 млрд. В апреле-декабре 2020 года госпитализировали более 250 тысяч украинцев с коронавирусом, на каждого в среднем понадобилось по 45 тысяч гривен.





Также сообщалось, что Зеленский назвал вакцинацию "вызовом для всего мира". Первыми в Украине вакцинируют медработников, военных и пожилых людей, анонсировал президент.



