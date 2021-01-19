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Новости
Украина
19 января 21, 13:11
Глава ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом
Анн Линде
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Анн Линде отправится на Донбасс и лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщило посольство Швеции в Украине.

"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде. Мы очень рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украине", – отметили в диппредставительстве.

В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудят ряд тем, среди которых ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.

Линде и Кулеба также вместе посетят зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как известно, Украина является первой страной, которую Анн Линде посещает с визитом как председатель ОБСЕ.

Источник: https://korrespondent.net/
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