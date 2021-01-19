Глава ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом

Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеция Анн Линде прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщило посольство Швеции в Украине.





"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде. Мы очень рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украине", – отметили в диппредставительстве.





В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудят ряд тем, среди которых ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.





Линде и Кулеба также вместе посетят зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.





Как известно, Украина является первой страной, которую Анн Линде посещает с визитом как председатель ОБСЕ.



