В Крыму ожидают продолжение засухи в 2021 году

Засуха в Крыму продолжится в 2021 году, считает климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Рябов, сообщает пресс-служба вуза.





Он отметил, что засушливые периоды на полуострове продолжаются три-четыре года, затем следует примерно такой же влажный период.





"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", - говорит Рябов.





При этом климатолог отметил, что это не исключает ливневых осадков, которые обычно бывают летом и за считаные дни наполняют реки и водохранилища, однако вероятность этого он оценивает в 20-30%.





Также Рябов добавил, что крымские водохранилища ощутимо пополнятся водой зимой только в том случае, если за одну-две недели выпадет не менее 100 мм осадков, что в период холодов для полуострова является двухмесячной нормой. Но, по его мнению, этой зимой нет оснований на это надеяться, поскольку по средним многолетним нормам в январе-феврале в регионе выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц, осадки бывают продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают.





Напомним, на конец 2020 года запас воды в Крыму составил 31,3 млн кубометров, что на 61,67 млн кубометров меньше, чем год назад.



