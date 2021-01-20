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Украина
19 января 21, 20:17
Против нардепа Дубинского открыли два дела - СМИ
Александр Дубинский
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Дела открыты по статьям об уклонении нардепом от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем.

Офис генпрокурора во исполнение Печерского райсуда Киева открыл два уголовных дела в отношении нардепа от Слуги народа Александра Дубинского, сообщает во вторник, 19 января, Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Дела открыты 11 января.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении нардепом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК).

Досудебное расследование поручено Госбюро расследований.

Напомним, 11 января, США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". Среди внесенных в списки физических лиц – нардеп Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В Минфине США считают, попавшие в санкционный список лица и организации являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к (нардепу) Андрею Деркачу", санкции против которого были введены в сентябре прошлого года.

Сам Дубинский связи с Деркачем отрицает. По его словам, он попал в санкционный список по ложному обвинению Центра противодействия коррупции.
Korrespondent
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