С начала пандемии СOVID преодолели более 900 тысяч украинцев

Киев - 606;

Области

Волынская - 103;

Днепропетровская - 157;

Донецкая - 208;

Житомирская - 92;

Закарпатская - 76;

Запорожская - 423;

Ивано-Франковская - 149;

Киевская - 226;

Кировоградская - 39;

Луганская - 76;

Львовская - 195;

Николаевская - 114;

Одесская - 223;

Полтавская – 158;

Ровенская - 111;

Сумская - 103;

Тернопольская - 120;

Харьковская - 335;

Херсонская - 48;

Хмельницкая - 165;

Черкасская - 200;

Черновицкая - 198;

Черниговская - 80

Накануне стало известно о том, что в Раде зарегистрирован законопроект, который позволит правительству регистрировать вакцины, которые пока еще не прошли полный цикл испытания. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие документа позволит начать вакцинацию от коронавируса сразу после того, как Украине передадут вакцину. Пока же законодательство стране не предусматривает возможности использования этих вакцин.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вакцинированные украинцы получат СOVID-паспорта сразу после того, когда их введут на международном уровне. До этого времени информацию обо всех привитых будут заносить в некую электронную систему здравоохранения.