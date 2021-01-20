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Новости
Украина
20 января 21, 08:52
С начала пандемии СOVID преодолели более 900 тысяч украинцев
СOVID
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Заболели за это время 1 172 038 человек. В последние сутки подтверждено 4 383 новых случая.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 483 новых случая заражения коронавирусом. Среди заразившихся – 161 ребенок и 239 медиков, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

Большинство заболевших выявлено в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях. За сутки проведено 45 790 тестирований, среди них – методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998.

В целом за время пандемии коронавирусом заболели 1 172 038 человек. Жертвами осложнений стали 21 258 украинцев (212 - за последние сутки), излечились от болезни 900 749 пациентов ( за последние 24 часа – 14 501 ).

Новые случаи, данные по регионам:  

Киев - 606;

Области

Винницкая - 178; 
Волынская - 103; 
Днепропетровская - 157;
Донецкая - 208; 
Житомирская - 92; 
Закарпатская - 76; 
Запорожская - 423;
Ивано-Франковская - 149;
Киевская - 226; 
Кировоградская - 39;
Луганская - 76; 
Львовская - 195; 
Николаевская - 114; 
Одесская - 223; 
Полтавская – 158;
Ровенская - 111;
Сумская - 103; 
Тернопольская - 120;
Харьковская - 335;
Херсонская - 48; 
Хмельницкая - 165;
Черкасская - 200; 
Черновицкая - 198; 
Черниговская - 80

Накануне стало известно о том, что в Раде зарегистрирован законопроект, который позволит правительству регистрировать вакцины, которые пока еще не прошли полный цикл испытания. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие документа позволит начать вакцинацию от коронавируса сразу после того, как Украине передадут вакцину. Пока же законодательство стране не предусматривает возможности использования этих вакцин. 

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вакцинированные украинцы получат СOVID-паспорта сразу после того, когда их введут на международном уровне. До этого времени информацию обо всех привитых будут заносить в некую электронную систему здравоохранения.
kp.ua
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