С начала пандемии СOVID преодолели более 900 тысяч украинцев

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 483 новых случая заражения коронавирусом. Среди заразившихся – 161 ребенок и 239 медиков, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
Большинство заболевших выявлено в Киеве, Запорожской, Харьковской, Киевской и Одесской областях. За сутки проведено 45 790 тестирований, среди них – методом ПЦР – 26 792, методом ИФА – 18 998.
В целом за время пандемии коронавирусом заболели 1 172 038 человек. Жертвами осложнений стали 21 258 украинцев (212 - за последние сутки), излечились от болезни 900 749 пациентов ( за последние 24 часа – 14 501 ).Новые случаи, данные по регионам:
ОбластиВинницкая - 178;
Накануне стало известно о том, что в Раде зарегистрирован законопроект, который позволит правительству регистрировать вакцины, которые пока еще не прошли полный цикл испытания. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие документа позволит начать вакцинацию от коронавируса сразу после того, как Украине передадут вакцину. Пока же законодательство стране не предусматривает возможности использования этих вакцин.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вакцинированные украинцы получат СOVID-паспорта сразу после того, когда их введут на международном уровне. До этого времени информацию обо всех привитых будут заносить в некую электронную систему здравоохранения.